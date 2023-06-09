140 километров на доске: собака с Херсонщины приплыла к берегу Одессы (видео)
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То, что животному удалось выжить после стольких испытаний является настоящим чудом
Спустя несколько суток после подрыва россиянами Каховской ГЭС к берегам Одесской области начало выносить имущество херсонцев, которое смыло водой. При этом, среди этих вещей 9 июня удалось обнаружить собаку. Она чудом выжила в открытом море.
Об этом сообщают местные Telegram-паблики.
По данным в сети, животное на одной лишь доске прибило к берегу возле Одессы. Вероятнее всего, пес являлся чьим-то любимцем из Херсонской области, населенные пункты которой затопило из-за взрыва ГЭС. Неравнодушные граждане сразу бросились на помощь собаке и вытащили её на берег.
То, что животному удалось выжить после стольких испытаний и такого большого пути является настоящим чудом.
В сети также отмечают, что вероятнее всего животное проплыло более 140 километров.
Напомним, что "Телеграф" побывал в Херсоне, районы которого оказались затопленными, и показал масштабы катастрофы, случившейся с городом. Также мы показали, как в этих условиях проходит спасение людей и животных.
Кроме того мы сообщали, что из из зоопарка "Казкова Диброва", который был уничтожен после взрыва ГЭС, чудом удалось спасти часть животных.