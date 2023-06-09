Война — день 471: затопление Херсонщины, ВСУ бьют по тылам окупантов
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Оперативно о главном 9 июня
Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 471 день. Украина продолжает преодолевать последствия подрыва Каховской ГЭС оккупантами. Также не прекращаются и обстрелы ракетами украинских городов. Также продолжаются активные боевые действия на различных направлениях: российские войска продолжают сосредоточивать усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 9 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Зафиксировано движение неустановленных БпЛА с Азовского направления.
В Украинске Донецкой области может быть применена принудительная эвакуация детей, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Узнать о главных событиях 6 июня можно в публикации: Война — день 468: россияне подорвали Каховскую ГЭС, ВСУ продвигаются под Бахмутом
С данными за 7 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 469: Украина пытается локализовать последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС
О том, что происходило 8 июня, читайте в материале: Война — день 470: спасение Херсонщины, локальные успехи и продвижение ВСУ