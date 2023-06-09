Зеленский выложил загадочное фото с генералами. В сети заподозрили намек на старт контрнаступления

На снимке – военные, в зоне ответственности находятся группировки войск на юге страны

Вечером в четверг, 8 июня, когда в сети обсуждали последствия удара российских нацистов по Умани, президент Зеленский выложил у себя в Telegram фото, которое тоже вызвало немалый резонанс.

На фото изображен глава государства с опущенными глазами в окружении военных.

"Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча", — подписал фото Владимир Зеленский.

Как известно, Александр Сырский – командующий Сухопутными войсками ВСУ. Александр Тарнавский — командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", а Александр Комаренко — начальник оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

То есть, в составе группы двое военных отвечают за южное направление, где, как считают многие украинцы, и состоится основной удар ВСУ с началом долгожданного наступления. Поэтому неудивительно, что в соцсетях начали распространяться сообщения "Неужели? Начали, наконец?", "Наступление началось?" и т.п.

К тому же вечером во временно оккупированном Бердянске вечером раздался мощный взрыв, и загорелся пожар, который добавил уверенности в том, что "назревает что-то грандиозное".

Но, конечно, пока все сообщения в сети – на уровне догадок, официально они не подтверждены, остается ждать утренних новостей. Возможно, действительно наступление началось?

Напомним, что накануне еще одной "героиней" обсуждений стала акула из Египта, решившая "приобщиться" к русской культуре.