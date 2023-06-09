Россияне снова нанесли удар по больнице: есть погибшие

В Офисе президента и Запорожской ОВА рассказали детали происшествия

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожскую область и на сей раз под ударом оказался город Гуляйполе. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сегодня, 9 июня, в своем Telegram-канале написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, захватчики нанесли удар по больнице в городе. На данный момент известно о том, что в результате происшествия погибли два человека — младшая медицинская сестра и сантехник, работают в медучреждении.

Кроме того, еще два человека получили ранения в результате удара на больнице в Гуляйполе.

В то же время в Запорожской областной военной администрации сообщают, что россияне ударили по больнице управляемой авиабомбой.

"К сожалению, погиб 46-летний работник, который, несмотря на опасность, продолжал выполнять свой долг на линии огня, и 55-летняя женщина, которая находилась рядом с местом попадания. Две медицинские сестры получили сеченые повреждения от обломков, в госпитализации не нуждаются. Кроме того, ранения получила работница ГСЧС", — говорится в сообщении.

Отметим, что россияне не в первый раз наносят удары по медицинским учреждениям. Так, 26 мая, во время очередной ракетной атаки был зафиксирован прилет по больнице в Днепре, в которой на тот момент находились люди. На следующий день разборы завалов трехэтажного здания были завершены. Всего от ракетного удара погибли два человека и еще 32 получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 9 июня на Житомирщине была сбита одна ракета. В результате падения обломков в Звягеле один жилой дом был разрушен и еще 12 повреждены. Кроме того, известно о гибели одного человека. Еще трое получили ранения.