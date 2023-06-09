Оккупанты отступают в Херсонской области, но пытаются атаковать на Донбассе: свежие карты боев
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Аналитики показали актуальные карты боевых действий в Украине
После теракта на Каховской ГЭС оккупанты начали отступать со своих позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войн (ISW) на 9 июня.
В то же время самой сложной ситуация на фронте остается в Донецкой области, где враг пытается проводить атаки, при этом сдерживая контрнаступление ВСУ.
Бои в Луганской и Харьковской областях
Здесь на протяжении 8 июня зафиксированы попытки врага атаковать на линии Купянск-Сватово и в районе Кременной. Российские "военкоры" писали, что также у оккупантов были попытки атак возле Берестового и Белогоровки.
На Купянском направлении противник наносил удары из авиации и артиллерии, в то время как наши защитники били по тылу врага в Луганской области. Оккупационные "власти" Луганска сообщали о мощных взрывах в городе.
Бои на Донбассе
У ВСУ снова есть успехи в районе Бахмута. В частности, наши войска продвинулись в районе Берховки в 6 км к северо-западу города. В течение минувших суток ВСУ продвигались на 1,8 км в ширину и 1,2 км в глубину к западу от Андреевки.
В то же время враг безуспешно пытался атаковать на направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Северного. Также были попытки врага атаковать вдоль линии Авдеевка-Донецк 8 июня.
Бои в южных областях
ВСУ нанесли новые удары на границе между Донецкой и Запорожской областями.
Украинские военные сообщали, что наступательные действия на юге Украины проходят успешно. Здесь были нанесены удары по позициям врага в районе Старомлиновки и Токмаку. Также были зафиксированы прилеты в Бердянске.
В то же время оккупанты нанесли авиационные и артиллерийские удары по украинским силам на западе Донецкой области.
Аналитики утверждают, что наводнение в Херсонской области заставило противника уйти в тыл на востоке региона. В результате своих же действий враг понес потери в живой силе и технике.
В Генштабе сообщали, что враг в общей сложности отошел на 5-15 километров от линии фронта на реке Днепр. В частности, россияне больше не занимают Алешки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 июня россияне нанесли ракетный удар по Умани, в результате чего есть много пострадавших.