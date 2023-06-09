Оккупанты отступают в Херсонской области, но пытаются атаковать на Донбассе: свежие карты боев

Аналитики показали актуальные карты боевых действий в Украине

После теракта на Каховской ГЭС оккупанты начали отступать со своих позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в свежем отчете Институт изучения войн (ISW) на 9 июня.

В то же время самой сложной ситуация на фронте остается в Донецкой области, где враг пытается проводить атаки, при этом сдерживая контрнаступление ВСУ.

Бои в Луганской и Харьковской областях

Здесь на протяжении 8 июня зафиксированы попытки врага атаковать на линии Купянск-Сватово и в районе Кременной. Российские "военкоры" писали, что также у оккупантов были попытки атак возле Берестового и Белогоровки.

Бои в Луганской и Харьковской областях

На Купянском направлении противник наносил удары из авиации и артиллерии, в то время как наши защитники били по тылу врага в Луганской области. Оккупационные "власти" Луганска сообщали о мощных взрывах в городе.

Бои на Донбассе

У ВСУ снова есть успехи в районе Бахмута. В частности, наши войска продвинулись в районе Берховки в 6 км к северо-западу города. В течение минувших суток ВСУ продвигались на 1,8 км в ширину и 1,2 км в глубину к западу от Андреевки.

Бои за Бахмут

В то же время враг безуспешно пытался атаковать на направлении Орехово-Василовки, Ивановского и Северного. Также были попытки врага атаковать вдоль линии Авдеевка-Донецк 8 июня.

Бои на Донбассе

Бои в южных областях

ВСУ нанесли новые удары на границе между Донецкой и Запорожской областями.

Бои в Запорожской области

Украинские военные сообщали, что наступательные действия на юге Украины проходят успешно. Здесь были нанесены удары по позициям врага в районе Старомлиновки и Токмаку. Также были зафиксированы прилеты в Бердянске.

В то же время оккупанты нанесли авиационные и артиллерийские удары по украинским силам на западе Донецкой области.

Аналитики утверждают, что наводнение в Херсонской области заставило противника уйти в тыл на востоке региона. В результате своих же действий враг понес потери в живой силе и технике.

Бои в Херсонской области

В Генштабе сообщали, что враг в общей сложности отошел на 5-15 километров от линии фронта на реке Днепр. В частности, россияне больше не занимают Алешки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 июня россияне нанесли ракетный удар по Умани, в результате чего есть много пострадавших.