Контрнаступление началось, но идет непросто? В Минобороны отреагировали на слухи в западных СМИ

На сообщения о потерях ВСУ были вынуждены отреагировать и в Минобороны

Западные СМИ говорят, что контрнаступление ВСУ якобы уже началась, но идет оно тяжело. В Минобороны Украины пришлось объяснить заявления о "выскоких" потерях.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, по данным Bloobmerg, контрнаступление ВСУ могло якобы начаться еще 4 июня и оно уже приносят первые плоды в виде "определенного продвижения" на юге.

"Украинское контрнаступление началось. С 4 июня украинские войска ведут наступление вдоль линии соприкосновения. Это направлено на то, чтобы удержать российские силы на месте и выявить слабые места", — заявил старший научный сотрудник по наземным боевым действиям в лондонском Международном институте стратегических исследований Бен Барри.

При этом, утверждается в материале, вместе с продвижением ВСУ могли понести и "значительные" потери. Но, как считают в Американском Институте изучения войны, это вполне ожидаемо.

"На начальном этапе украинские потери могут быть самыми большими", — говорится в сообщении.

Также эксперты считают, что "Контрнаступление вряд ли развернется как единая масштабная операция. Вероятно, он будет состоять из множества мероприятий в разных местах разного размера и интенсивности в течение многих недель".

В Белом доме также заявили, что увеличение потерь ВСУ является ожидаемым явлением. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечает, что это может происходить из-за увеличения интенсивности и масштабов боев в ходе контрнаступательных операций.

На сообщения о потерях ВСУ были вынуждены отреагировать и в Минобороны.

"Война не бывает без потерь. Самые страшные, но неизбежные потери – это люди. И, к сожалению, еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить", — говорит замминистра обороны Анна Маляр.

В тоже время, в ведомстве дали понять, что цифры, которые преподносят россияне, являются завышенными.

"Кроме разведки, а у россиян она сейчас очень усложнена на нашей территории, есть еще способы вытягивания нужной информации из-за вбрасывания в инфопространство провокаций. Таким образом, можно заставить другую сторону выдать как можно больше информации о себе. К примеру, через побуждение к оправданию и опровержениям. Для этого упрекаются очень завышенные цифры в ожидании, что мы возмущаясь начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них", — отмечают в МО.

Напомним, ранее мы писали о том, почему подрыв Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ.

Также мы сообщали, что Маляр сделала громкие заявления по поводу наступления ВСУ.