"Наматывают круги": в ВСУ рассказали о новой хитрости россиян во время ракетных атак

Россияне хотят прощупать слабые места украинской ПВО

Во время очередной масштабной ракетной атаки на Украину россияне пошли на хитрость. Таким образом они хотят прощупать слабые места украинской ПВО.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, в ночь на 9 июня армия рф выпустила по Украине дроны и крылатые ракеты. Некоторые из вторых фактически не имели конечной цели, а "наматывали круги" вокруг городов.

"На этот раз направили и дроны-камикадзе, и разведывательные беспилотники, и ракеты, которые летали фактически кругами (они так запрограммированы, что могут наматывать фактически круги вокруг городов). Какая цель? То, что — панику сеять — это я даже не беру во внимание, это — всегда, а в целом, чтобы рассредоточить внимание ПВО, выяснить ее слабые места. "Шахеды" применяются для истощения боекомплекта, прощупывания слабых мест нашей противовоздушной обороны. Ракеты тоже хотят ввести нас в заблуждение, ведь их запускают в одном направлении, потом они меняют направление, наматывают круги по маршруту следования. Где возможно, они, разумеется, уничтожаются", — говорит Игнат, добавляя, что "именно 4 из 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-55 и были сегодня уничтожены".

При этом, в Воздушных силах напомнили, что ракеты X-55 по своему изначальному назначению является носителем тактического ядерного заряда, но россияне часто использует их "пустыми" как ложные цели, чтобы истощать украинскую ПВО.

Игнат считает, что таким образом враг, возможно, экономит свой запас высокоточного дальнобойного оружия, плюс — хочет, чтобы Украина тратила на их уничтожение свои зенитные управляемые ракеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне обстреляли Звягель на Житомирщине.

Также мы сообщали о том, что момент прилета российской ракеты по АТБ в Умани попал на видео.