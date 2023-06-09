"Склад овощных боеприпасов": момент прилета российской ракеты по АТБ в Умани попал на видео

В сети показали момент прилета российской ракеты по "АТБ" в Умани

В сети появилось видео российского обстрела Умани, который произошел вечером 8 июня. Момент прилета ракеты запечатлела камера внутри супермаркета.

Об этом сообщает "Телеграф".

На новом ошеломляющем видео можно увидеть, как в момент, когда мирные украинцы делали покупки в магазине, туда прилетела российская ракета. Во всех витринах за секунду вылетели стекла, а люди в панике начали покидать заведение.

Эти кадры являются еще одним доказательством преступлений россиян. Они, к слову, еще вчера попытались открестится от нового зверства и заявили, что поразили "склад боеприпасов".

Как теперь можно убедится, конечно же никакого "склада оружия" внутри супермаркета не существовало, а целью захватчиков являлись именно мирные жители.

Напомним, что Умань уже не первый раз становится объектом террористических атак россиян. Всего месяца назад они направили свою ракету прямо в жилой дом, где под завалами погибли, в том числе и дети. Тогда в Минобороны рф цинично порадовались смертям мирных украинцев и опубликовали на своей странице в соцсети картинку с надписью "точно в цель".

Ранее мы писали о том, что 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС.