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Як виглядає багатоповерхівка у Києві після влучання уламків ворожої ракети (репортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Пошкоджена багатоповерхівка та автівки під час атаки на Київ 24 червня Новина оновлена 24 червня 2023, 08:54
Пошкоджена багатоповерхівка та автівки під час атаки на Київ 24 червня. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Києві.

В ніч на суботу, 24 червня, російські військові завдали ракетного удару по Україні. Більшість ракети були спрямовані по Києву.

Уламки збитої ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва. Станом на ранок відомо про трьох загиблих, 8-х травмованих.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

В будинку зруйнований 18 поверх, також постраждали 16-й, 17-й і 19-й поверх будівлі. Там виникла пожежа, яку наразі вже ліквідували. Крім того, постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Пошкоджена багатоповерхівка в Києві
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Пошуково-рятувальна операція триває
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
В будинку зруйнований 18 поверх
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Частково пошкоджені і інші поверхи
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Десятки автівок зазнали пошкоджень
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Двір зруйнованого будинку
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 осіб, троє з них госпіталізовано. Виявлено тіла трьох загиблих людей.

Крім того, відомо, що врятовано 24 особи, з них трьох людей деблоковано з під завалів і ще одну з ліфту.

На місці працюють рятувальники, пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
На місці працюють психологи ДСНС
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі
Дитячий майданчик, який теж пошкоджено
Атака по Києву 24 червня 2023 - пошкоджена багатоповерхівка у Солом’янському районі

Фото і відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що це була восьма повітряна атака на столицю за червень 2023 року. Російська армія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та випустила з району Каспію ракети Х-101/555. ППО виявило і знищило понад 20 ракет.

Як повідомляв "Телеграф", 23 червня росіяни з літаків стратегічної авіації атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Цього ж дня загарбники прицільним вогнем ударили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні.

Теги:
#Київ #Росія #Ракетна атака