Як виглядає багатоповерхівка у Києві після влучання уламків ворожої ракети (репортаж)

Уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку в Києві.

В ніч на суботу, 24 червня, російські військові завдали ракетного удару по Україні. Більшість ракети були спрямовані по Києву.

Уламки збитої ворожої повітряної цілі пошкодили 25-поверховий будинок у Солом'янському районі Києва. Станом на ранок відомо про трьох загиблих, 8-х травмованих.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

В будинку зруйнований 18 поверх, також постраждали 16-й, 17-й і 19-й поверх будівлі. Там виникла пожежа, яку наразі вже ліквідували. Крім того, постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку.

Пошкоджена багатоповерхівка в Києві

Пошуково-рятувальна операція триває

В будинку зруйнований 18 поверх

Частково пошкоджені і інші поверхи

Десятки автівок зазнали пошкоджень

Двір зруйнованого будинку

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 осіб, троє з них госпіталізовано. Виявлено тіла трьох загиблих людей.

Крім того, відомо, що врятовано 24 особи, з них трьох людей деблоковано з під завалів і ще одну з ліфту.

На місці працюють рятувальники, пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

На місці працюють психологи ДСНС

Дитячий майданчик, який теж пошкоджено

Фото і відео: Ян Доброносов

Зазначимо, що це була восьма повітряна атака на столицю за червень 2023 року. Російська армія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та випустила з району Каспію ракети Х-101/555. ППО виявило і знищило понад 20 ракет.

Як повідомляв "Телеграф", 23 червня росіяни з літаків стратегічної авіації атакували військовий аеродром у Хмельницькій області. Цього ж дня загарбники прицільним вогнем ударили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні.