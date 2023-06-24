Загинули люди, постраждали діти, знищено будинки: що відомо про нічний удар росії по Україні (фото)

Вибухи лунали у багатьох містах України

У ніч на 24 червня росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками, працювала наша ППО. Вибухи лунали у Києві, Дніпрі, Харкові, Кропивницькому та Одесі. У столиці загинуло троє людей, у Дніпрі постраждало 8 осіб, серед них двоє дітей.

Подробиці масованої атаки на Дніпропетровщину у своєму Telegram-каналі розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили. На жаль, є й влучання у Дніпрі. І знову ціль рашистських злочинців — приватний сектор… На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє — діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", — написав він.

Під удар потрапив приватний сектор Дніпра

Пошкоджено 25 будинків, чотири - зруйновано

На місці спалахнула пожежа, вщент знищені чотири приватні будинки, ще 25 — пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

"Ще один "прильот" — по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація уточнюється", — додав Лисак.

Тривожну ніч пережила й Кіровоградщина. Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, в області працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Росіяни атакували також Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про влучання в Слобідському та Холодногірському районах міста.

"Зафіксовані попадання в газову трубу, рятувальники ліквідовують загорання. В Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто. За попередньою інформацією, постраждалих немає", — уточнив він.

Київ зазнав вже восьмої повітряної атаки з початку місяця. Минулої ночі силами та засобами ППО в повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 ракет. Внаслідок падіння уламків на багатоповерховий дім у Соломʼянському районі, виникли руйнування та пожежа на 16, 17 та 18 поверхах. Відомо вже про трьох загиблих, вісім людей травмовано. 24 особи врятували співробітники ДСНС. Тіла двох жертв ще не ідентифіковано.

Близько 6 години ранку вибухи пролунали також в Одесі, повідомили кореспонденти "Суспільного". За попередніми даними вони пов'язані із роботою ППО.

Раніше "Телеграф" публікував репортаж, як виглядає багатоповерхівка у Києві після влучання уламків ворожої ракети.