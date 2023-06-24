Заколот чи постановка: що відбувається в росії і як події можуть розвиватися далі

У російських елітах багато хто відверто чекає на смерть путіна або транзиту влади

Словесні атаки з боку ватажка найманців ПВК "Вагнера" євгена пригожина на голову міноборони сергія шойгу та начальника генштабу валерія герасімова, у тому числі звинувачення їх в обстрілах Донбасу та фейкових причинах для початку т. зв. "СВО" переросли в активні дії. Чи це переворот – сказати поки складно, але в хід пішли військова техніка і захоплення адмінбудівель.

Експерти розповіли "Телеграфу", що, швидше за все, відбувається в росії — і як це може відбитися на ході російсько-української війни.

Два сценарії, але однаково поганий для путіна результат

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, експерт РНБО у 2001-2011 роках з питань заморожених конфліктів у Євразії (у тому числі Молдова-Придністров’я) Віталій Кулик розмірковує так:

"Те, що конфлікт між пригожиним і шойгу-герасимовим мав перейти в площину активних дій, було очевидним. Чому все трапилося саме зараз? Мабуть, тому, що вже склалася певна конфігурація щодо того, що пригожин або виживе, або буде знищений. Утримувати близько 30 тисяч штатних одиниць "Вагнера" (забезпечення, логістика, рекрутингові центри, полігони, військовий контингент) власним коштом він не може. Армія обрубала практично всю допомогу, вимагаючи роззброєння чи переходу у підпорядкуванні міноборони. І у пригожина небагатий вибір: небуття або спроба перевернути дошку – і нав’язати свою гру.

Це, за словами експерта, одна версія. Друга – конспірологічний характер. Але вона, вважає Віталій Кулик, має право на існування.

"Йдеться про те , — пояснює він, — що в російських елітах багато хто відверто чекає смерті путіна або транзиту влади. І ці очікування, що "після путіна ми все перезапустимо, все відіграємо" на рівні відчуттів передаються самому путіну. Він розуміє, що еліти можуть прискорити його відхід, тому що їм не терпиться поділити владу, щоб протистояти цьому — необхідна опричнина, і путіну нічого не залишається, окрім як витягнути "Опричнину 2.0", свого Малюту Скуратова у вигляді пригожина. Якщо не я, а крім пригожина, є ще кадиров, незабаром на горизонті явно з’явиться ще третя, четверта постать, якими путін буде лякати і свої еліти, і взагалі світ. Мовляв, якщо не я, то будуть ті, що вас просто розірвуть. Відповідно, це спроба підбадьорити власне еліти, відновити керованість процесом".

За словами експерта, він уже неодноразово зазначав, що пригожин як феномен – не самостійний.

"Він не має жодної політичної перспективи без особистого патронування з боку путіну (якого він ніколи не критикував). У той же час, пригожин не частина системи, він антисистемний — виняток, що підтверджує правило. І за ним можуть також стояти групи інтересів в армії та колишньому Головному розвідувальному управлінні Генштабу вс рф.

Вони були незадоволені герасимовим і шойгу. Всіляко намагалися їх усунути. Я не впевнений, що вони беруть участь у цьому, можливо, оперетковому "перевороті". Але є об’єктивні підстави говорити, що значна частина офіцерів (у тому числі вищих) російської армії незадоволені керівництвом міноборони, хотіли б усунення шойгу, якого відверто називають інстаграмним генералом. І, так чи інакше, симпатизують "вагнерам" та пригожину. Вони ж, найімовірніше, відіграють зараз певну роль медіаторів між кремлем і пригожиним", – припускає Віталій Кулик.

Як буде путін не на словах, а на ділі розрулювати ситуацію – поки що незрозуміло, вважає експерт. Все, зазначає він, залежить від того, який варіант маємо. Або перезрілий конфлікт, що вийшов у публічну площину, внаслідок чого пригожин поставив на розтяжку самого путіна. Або – путін грає пригожиним, і тоді це зовсім інший сценарій.

"У ракурсі російсько-української війни нічого не змінилося, — упевнений Віталій Кулик. — Ми бачили нічні удари по Києву, Дніпру, Харкову і не тільки. Прозвучала заява пригожину сьогодні вранці, що він не перешкоджає діям російської військової авіації проти України (при тому, що контролює аеропорт Ростова), що штаб із забезпечення воєнних дій проти України працює в штатному режимі. І, схоже, ніякого обвалення фронту через ці внутрішні хвилювання в росії не відбудеться. Але це не означає, що не знаходиться та сама точка суперкрихкості, про яку я багато говорю. І вона може виявлятися в ситуації з пригожиним — так, а в іншому місці — трохи інакше. Путінська влада однозначно показала свою слабину. Не забезпечила стабільність та порядок усередині країни. Можливо, путін думає, що грає в дуже тонкі ігри. Але так можна догратися. І швидше за все – продовження слідує".

Громадянська війна чи загроза Третьої світової?

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що ми спостерігаємо всі ознаки того, що росія накриває 1917 рік, який знищив Російську імперію.

"Всі ознаки чогось подібного – очевидні. Невдоволені мобілізовані, незрозуміла війна, незадоволені "солдати і матроси", відсутність значних перемог армії на фронті, великі втрати, погіршення економіко-соціальної ситуації. Тоді це призвело до перевороту і революції. Так, схоже, відбувається і зараз", — зазначає експерт.

На його думку, ми спостерігаємо явний початок громадянської війни в росії.

"І явна розгубленість путіна в його поводженні з цими "ударами в спину" і "заколотом", і його згадка 1917-го — теж говорять про це, — підкреслює Олександр Мусієнко. — Все, схоже, переростатиме в кривавіші бунти, зіткнення І, звичайно, це призведе до того, що лінія оборони російських військ на фронті остаточно трісне".

Експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков називає те, що відбувається зараз у росії, тривожним сигналом як для України, так і для світової спільноти.

"Пригожин є фронтменом "партії поразки" (у нас це називають "партія війни"). І зараз це угруповання вимагає від вищого військового керівництва (не політичного, путін не згадується) перестати грати в "спеціальну військову операцію", а почати вести мову саме "Про війну ", — підкреслює експерт. "Можна, дійсно, провести аналогії з 1917 роком. Але тоді було бажання припинити війну, зараз швидше — посилити її. Переведення всього ВПК на військові рейки, повна мобілізація з усіма витікаючими. В результаті світова війна гібридного типу 3.0", яка вже на повну силу, може перерости в реальну конвенційну Третю світову ".

За словами Олега Старікова, за пригожиним явно стоять впливові сили з-поміж однієї з веж кремля. Отже, наголошує він, ми бачимо внутрішню боротьбу провладних сил за переклад т.зв. "сво" саме у війну.

"Захід явно в шоці від того, що відбувається , — зазначає експерт. — Саме про це заяви Ради нацбезпеки США в стилі "ми стежимо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій". Там розуміють, що якщо відбудеться зміна влади в міноборони силовим шляхом — до влади прийде сучасний аналог чорносотенців. Які отримають контроль над ядерною зброєю. А тому Захід, швидше за все, не допустить дестабілізації росії".