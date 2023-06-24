"Этот день настал": сеть взорвали шутки о "военном перевороте" в рф

Украинцам советуют запасаться поп-корном и прохладительными напитками

Кажется, на россии наступают времена, которых так долго ждали украинцы: в недоимперии, которая собиралась захватить нашу страну за три дня, начинаются "разборки" или "смута" или, если хотите, "период полураспада".

Ведь еще несколько месяцев назад было невозможно представить, что силовики начнут грызню между собой, что наемники будут затевать "марш на москву", обвиняя друг друга в попытках захватить власть и, возможно, свергнуть недоцаря.

При этом к происходящему за поребриком наши соотечественники относятся с юмором и небольшим сарказмом.

"Украинское чувство юмора – это феномен, который будут исследовать следующие поколения", — пишет известная блогер и маркетолог Ярослава Гресь.

Она приводит небольшую подборку мемов на злобу дня, героями которых является, конечно же, евгений пригожин, который, оказывается, на самом деле, является "человеком Буданова", и которому тот должен дать сигнал к выступлению. Кроме того, главный "вагнер" – это такой себе "черный лебедь" или "нежданчик" для россии.

Также украинцев забавляет тот факт, что между российской вооруженной оппозицией и пригожиным можно обнаружить некую тайную связь: всеми ими, возможно, руководят из Генштаба ВСУ.

Не обошли украинцы вниманием и тему волонтерства: ведь столько усилий приложил Сергей Притула с единомышленниками, чтобы "насобирать" средств на "покупку" евгения пригожина, и вот этот радостный день настал.

Досталась порция юмора и Ани Лорак, которая помимо отправки дронов на москву теперь еще, оказывается, совершила "восстание" на россии.

Также присутствует в подборке знаменитая российская тетенька, которую приближение ВСУ прогнало из Крыма и гонит все дальше по россии.

Несмотря на различные трактовки происходящего в рф, украинцы сходятся в одном: чем больше они будут "метельшить" друг друга, тем легче нашим воинам привести в чувство российских военных, "вагнеровцев" и прочих товарищей.

Поэтому сейчас главное – не переживать о происходящем "на болотах", а купить фисташек и прохладительных напитков, и продолжать наблюдать за "увлекательным сериалом", который, похоже, начинает разворачиваться в стране-агрессоре.

Раньше "Телеграф" рассказывал о том, как в сети шутили по поводу дрона, который "запустила" на москву Ани Лорак.