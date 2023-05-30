"Прости, что сомневались в тебе": в сети смеются над дроном, который "запустила" на москву Ани Лорак (мемы и шутки)

Фото дрона, который якобы принадлежит фонду "Помсти Ані Лорак" наделало шума в сети

После утренней атаки дронов на москву и ее окрестности, в сети появилась фотография сбитого беспилотника, на котором видна надпись с именем предательницы Украины "Ані Лорак. Фонд помсти". В сети этот кадр вызвал настоящий восторг.

Данное фото было размещено в сети с вотермарком российского Telegram-канала SHOT. Позже там заявили, что это фейк, обвинив в его распространении украинского народного депутата Алексея Гончаренко.

"В украинских пабликах стали разгонять историю, что это сбитый сегодня дрон под Москвой, и благодарить Ани Лорак", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что фото было фейковым, шутка оказалась настолько удачной, что в социальных сетях ее быстро подхватили. "Телеграф" собрал лучшие мемы и комментарии относительно этой темы.

Отметим, что по данным всё того же телеграм-канала SHOT, 19 дронов были сбиты на подлете к Рублевке (это несколько элитных поселков (Барвиха, Раздоры, Жуковка, Усовка и Горки), Красногорскому району, Новой Москве, Апрелевке, Власихе, Истринскому району. В последнем, к слову, вместе с дочерью проживала Ани Лорак.

Пользователи социальной сети шутят, что предательница Ани Лорак якобы осознала свою вину и "отомстила" россии за развязанную войну в ее родной стране. Однако всё это осталось лишь не уровне шуток, поскольку Лорак по-прежнему продолжает молчать об ужасных преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

Россияне, к слову, также решили оставить свои комментарии насчет этой темы в социальных сетях, но, видимо, шутку они не оценили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что версии Минобороны рф и различных российских Telegram-каналов разошлись в версиях о количестве дронов, атаковавших с утра 30 мая москву и ее окрестности.