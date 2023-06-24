Прослушивание и патрули: ГУР рассказало, как москва в панике готовится к осаде

Жители столицы россии впервые ощущают на себе атмосферу подготовки к боевым действиям

На фоне быстрого захвата городов вооруженными наемниками ППК "Вагнер" российская столица панически готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции (КТО).

В украинской разведке ГУР рассказали детали подготовки к боям за москву: силовики получили разрешение на прослушивание любых разговоров и проверку переписки, проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований, силовой доступ в частные и служебные помещения, использование автомобильного транспорта граждан и организаций, отключение всех видов связи, "удаление физических лиц с участков местности и объектов".

"Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выездах из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта", — говорит ГУР.

Там добавили, что приостановлены грузовые и почтовые перевозки. Проводится массовый уход за автотранспортом с акцентом на большие закрытые фургоны. Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта по федеральной автомобильной трассе М4 "дон" (москва – воронеж – ростов-на-дону – краснодар – новороссийск). Все полосы уволены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блокпосты.

Кроме того, в москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пПригожина российский президент назвал предателем россии.