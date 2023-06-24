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Прослуховування і патрулі: ГУР розповіло, як москва у паніці готується до облоги

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
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Ще напередодні ввечері на вулицях москви з'явилося багато військової техніки, а біля кремля встановили блокпости Новина оновлена 24 червня 2023, 15:05
Ще напередодні ввечері на вулицях москви з'явилося багато військової техніки, а біля кремля встановили блокпости. Фото Колаж "Телеграфу"

Мешканці столиці рф вперше відчувають на собі атмосферу підготовки до бойових дій

На тлі швидкого захоплення міст озброєними найманцями ПВК "Вагнер" російська столиця панічно готується до облоги – введено режим контртерористичної операції (КТО).

В українській розвідці, ГУР, розповіли деталі підготовки до боїв за москву: силовики отримали дозвіл на прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки, проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень, силовий доступ в приватні та службові приміщення, використання автомобільного транспорту громадян та організацій, відключення всіх видів зв’язку, "видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів".

"Наразі москва практично ізольована силами поліціянтів та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту", — каже ГУР.

Там додали, що призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони. Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 "дон" (москва – вороніж – ростов-на-дону – краснодар – новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

Окрім того, у москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту володимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців євгена пригожина російський президент назвав зрадником росії.

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#Москва #Росія #Переворот #Заколот #Євген Пригожин #ПВК Вагнера