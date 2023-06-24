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"Шумі, прідьом": російські зеки із загонів "Шторм-Z" в Україні підтримали заколот пригожина

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Анастасія Галата Анастасія Галата
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Ряди прихильників пригожина можуть поповнитися рідкісними красенями із зони Новина оновлена 24 червня 2023, 14:34
Ряди прихильників пригожина можуть поповнитися рідкісними красенями із зони. Фото Скриншот

Ці спецзагони раніше відзначилися грабежем своїх же підрозділів на окупованій Луганщині

Колишні ув'язнені із так званих штурмових рот "Z" або ще "Шторм-Z", які мають вкрай низьку боєздатність та зазвичай грабують своїх же та тікають з вкраденим, підтримали військовий заколот євгена пригожина.

Зеки сьогодні записали відеозвернення, де висловили підтримку пригожину та висловили готовність приєднатися:

"Вікторович, здорові були з передка, "Шторм-Z! Від усіх пацанів тобі привіт. Те, що ти робиш, ми повністю підтримуємо — єслі чьо — шумі, у будь-який час прийдемо розп***увати цих тилових щурів з їхніх кабінетів. Давно пора їх звідти повикидати, бо оце розсілися, виродки", — каже чоловік з автоматом на відео, який представляється членом загонів зеків-штурмовиків.

Зазначимо, що тиждень тому ГУР повідомило пікантну деталь про ці угруповання — "штурмовики" зі складу загонів "Шторм-Z" грабували власні підрозділи та зникали в невідомому напрямку разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту володимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців євгена пригожина російський президент назвав зрадником росії.

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#Переворот #Євген Пригожин #ПВК Вагнера #Вагнерівці