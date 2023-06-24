"Шумі, прідьом": російські зеки із загонів "Шторм-Z" в Україні підтримали заколот пригожина

Ці спецзагони раніше відзначилися грабежем своїх же підрозділів на окупованій Луганщині

Колишні ув'язнені із так званих штурмових рот "Z" або ще "Шторм-Z", які мають вкрай низьку боєздатність та зазвичай грабують своїх же та тікають з вкраденим, підтримали військовий заколот євгена пригожина.

Зеки сьогодні записали відеозвернення, де висловили підтримку пригожину та висловили готовність приєднатися:

"Вікторович, здорові були з передка, "Шторм-Z! Від усіх пацанів тобі привіт. Те, що ти робиш, ми повністю підтримуємо — єслі чьо — шумі, у будь-який час прийдемо розп***увати цих тилових щурів з їхніх кабінетів. Давно пора їх звідти повикидати, бо оце розсілися, виродки", — каже чоловік з автоматом на відео, який представляється членом загонів зеків-штурмовиків.

Зазначимо, що тиждень тому ГУР повідомило пікантну деталь про ці угруповання — "штурмовики" зі складу загонів "Шторм-Z" грабували власні підрозділи та зникали в невідомому напрямку разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи у своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном. Здебільшого це автозапчастини, шини та паливо. Далі вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту володимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців євгена пригожина російський президент назвав зрадником росії.