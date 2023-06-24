"Шуми, придем": российские зеки из отрядов "Шторм-Z" в Украине поддержали мятеж пригожина

Эти спецотряды ранее отличились грабежом своих же подразделений на оккупированной Луганской области.

Бывшие заключенные из так называемых штурмовых рот "Z" или еще "Шторм-Z", которые имеют крайне низкую боеспособность и обычно грабят своих же и убегают с украденным, поддержали военный мятеж евгения пригожина.

Зеки сегодня записали видеообращение, где выразили поддержку пригожину и выразили готовность присоединиться:

"Викторович, здоровы были из передка, "Шторм-Z! От всех пацанов тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем — если че — шуми, в любое время придем расп***ать этих тыловых крыс из их кабинетов. Давно пора их оттуда выбросить, потому что расселись, уроды", — говорит мужчина с автоматом на видео, представляемый членом отрядов зэков-штурмовиков.

Отметим, что неделю назад ГУР сообщило пикантную деталь об этих группировках — "штурмовики" из состава отрядов "Шторм-Z" грабили собственные подразделения и исчезали в неизвестном направлении вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту платы, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, заполняемые казенным имуществом. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Дальше они пытаются реализовать имущество в ближайших населённых пунктах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пригожина российский президент назвал предателем россии.