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"Шуми, придем": российские зеки из отрядов "Шторм-Z" в Украине поддержали мятеж пригожина

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Анастасия Галата Анастасия Галата
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Ряды поклонников пригожина могут пополниться редкими красавчиками из зоны
Ряды поклонников пригожина могут пополниться редкими красавчиками из зоны. Фото Скриншот

Эти спецотряды ранее отличились грабежом своих же подразделений на оккупированной Луганской области.

Бывшие заключенные из так называемых штурмовых рот "Z" или еще "Шторм-Z", которые имеют крайне низкую боеспособность и обычно грабят своих же и убегают с украденным, поддержали военный мятеж евгения пригожина.

Зеки сегодня записали видеообращение, где выразили поддержку пригожину и выразили готовность присоединиться:

"Викторович, здоровы были из передка, "Шторм-Z! От всех пацанов тебе привет. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем — если че — шуми, в любое время придем расп***ать этих тыловых крыс из их кабинетов. Давно пора их оттуда выбросить, потому что расселись, уроды", — говорит мужчина с автоматом на видео, представляемый членом отрядов зэков-штурмовиков.

Отметим, что неделю назад ГУР сообщило пикантную деталь об этих группировках — "штурмовики" из состава отрядов "Шторм-Z" грабили собственные подразделения и исчезали в неизвестном направлении вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту платы, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, заполняемые казенным имуществом. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Дальше они пытаются реализовать имущество в ближайших населённых пунктах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пригожина российский президент назвал предателем россии.

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#Переворот #Евгений Пригожин #ЧВК Вагнера #Вагнеровцы