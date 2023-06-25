"путін таке не пробачає": на Заході назвали терміни та місце можливої ліквідації пригожина

путін вже ніколи не простить ватажка ПВК

Раптовою зупинкою свого заколоту євгеній пригожин підписав собі смертний вирок. Його знищення можливо вже не за горами.

Таку думку висловлюють експерти CNN.

На Заході вважають, що путін вже ніколи не простить ватажка ПВК, і на ньому вже назавжди залишиться тавро "зрадника".

"Путін не прощає зрадників. Навіть якщо путін скаже: "Пригожин, йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що путін цього ніколи не пробачить", — сказала Джилл Догерті, колишній голова московського бюро CNN і давній експерт з росії.

На її думку, вбивство пригожина може статися зовсім скоро.

"Можливо, ми побачимо, як пригожина вб’ють у Білорусі", — сказала Догерті, додаючи "але це складна дилема для Москви, тому що, поки у пригожина є якась підтримка, він становить загрозу, де б він не знаходився".

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежив за недодержпереворотом у росії, а подивитися всі його подробиці ви можете, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що після завершення "громадянської війни" в росії ватажку ПВК "Вагнер" євгенію пригожину дозволили вивести свої війська до Білорусі.