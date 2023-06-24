пригожин знайшов нового "роботодавця": у путіна розкрили деталі

Ватажку "вагнерівців" доведеться покинути росію

Після завершення "громадянської війни" в росії ватажку ПВК "Вагнер" євгенію пригожину дозволили вивести свої війська до Білорусі.

Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро песков, який також повідомив, що всі кримінальні провадження проти пригожина були скасовані.

За словами спікера путіна, лукашенко з пригожиним особисто знайомі вже років 20, а тому білоруський диктатор особисто заступився за ватажка найманців і зголосився взяти його під своє крило.

"Була найвища мета уникнути кровопролиття та внутрішньої конфронтації, в ім’я цих цілей були зусилля лукашенка", — сказав він.

Крім того, песков додав, що частина підрозділів "вагнерівців", які не брали участі в "заколоті" укладуть договори з міноборони і стануть частиною російської армії, решта піде до Білорусі разом із пригожиним.

Ким далі працюватиме ватажок ПВК пескову не відомо.

Крім того, він заявив, що нового звернення путіна до росіян найближчим часом не буде.

Як повідомлялося раніше, у Білорусі повідомили, що диктатор олександр лукашенко протягом цілого дня переконував ватажка найманців пригожина зупинити свій похід на Москву. Сам пригожин інформацію про розмову з лукашенком не підтвердив, але повідомив, що підрозділи "Вагнера" повертаються до польових таборів.