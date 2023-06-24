пригожин нашел нового "работодателя": у путина раскрыли детали

Главарю "вагнеровцев" придется покинуть россию

После завершения "гражданской войны" в россии главарю ЧВК "Вагнер" евгению пригожину разрешили вывести свои войска в Беларусь.

Об этом заявил спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков, который также сообщил, что все уголовные производства против пригожина были отменены.

По словам спикера путина, лукашенко с пригожиным лично знакомы уже лет 20, а потому белорусский диктатор лично вступился за главаря наемников и вызвался взять его под свое крыло.

"Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации, во имя этих целей были усилия лукашенко", — сказал он.

Кроме того, песков добавил, что часть подразделений "вагнеровцев", которые не принимали участия в "мятеже" заключат договора с минобороны и станут частью российской армии, остальные же уйдут в Беларусь вместе с пригожиным.

Кем дальше будет работать главарь ЧВК пескову не известно.

Кроме того, он заявил, что нового обращения путина к россиянам в ближайшее время не будет.

Как сообщалось ранее, в Беларуси сообщили, что диктатор александр лукашенко в течение целого дня убеждал главаря наемников евгения пригожина остановить свой поход на Москву. Сам пригожин информацию о разговоре с лукашенко не подтвердил, но сообщил, что подразделения "Вагнера" возвращаются в полевые лагеря.