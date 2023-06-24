"Громадянська війна" у росії скасовується? лукашенко домовився з пригожиним

У Білорусі повідомили, що заколот "вагнерівців" скасовується

Білоруський диктатор олександр лукашенко нібито зміг домовитися з ватажком ПВК "Вагнера" євгеном пригожиним про зупинення просування його найманців у бік Москви. Сам ватажок найманців хоч і не підтвердив переговорів із лукашенком, але заявив, що ПВК повертається до польових таборів.

Як повідомляє telegram-канал "Пул Першого", який пов’язують із пресслужбою білоруського диктатора, переговори між ними тривали весь день.

"Переговори тривали протягом усього дня. Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв’язування кривавої бійні на території росії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пригожин прийняв цю пропозицію і висловив готовність вжити заходів щодо деескалації.

"На цей час на столі абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв’язки ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК Вагнер", — йдеться в повідомленні.

Після цього пресслужба пригожина оприлюднила повідомлення, в якому ватажок найманців підтвердив, що "вагнерівці" розвертаються та повертаються до польових таборів.

"За добу ми не дійшли 200 метрів до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові наших бійців. Зараз настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що буде пролита російська кров з однієї зі сторін — ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту володимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину".