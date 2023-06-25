Хитрий план пригожина: на заході розкрили деталі підготовки заколоту у росії

євгеній пригожин давно планував влаштувати переворот в росії

В американській розвідці вважають, що голова ПВК "Вагнера" євген пригожин протягом довгого часу планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву. Проте кінцева мета його дій лишилася незрозумілою.

Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела.

Як повідомили два співрозмовники видання, на початку поточного тижня співробітники розвідки поінформували лідерів Конгресу, відомих як "Банда восьми", що "вагнерівці" переміщуються та накопичують техніку поблизу росії.

Американські та західні розвідки чітко бачили ознаки того, що головний "вагнерівець" веде підготовку до таких дій, у тому числі й шляхом накопичення зброї та боєприпасів.

Також одне із джерел заявило, що істеричні заяви пригожину про гостру нестачу боєприпасів були навмисним обманом. Тобто таким чином він готував ґрунт для потенційного військового виклику російському керівництву.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що дії пригожина показали слабкість російських силових структур, а також це продемонструвало нездатність диктатора володимира путіна використовувати сили для відображення загрози всередині країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що думають українці про "громадянську війну" в Росії, яка закінчилася, не встигнувши повноцінно розпочатися.