"Все це тільки початок": що думають в Україні про похід ПВК "Вагнера" на москву

Похід ПВК "Вагнера" не вразив українців

"Громадянська війна" в росії, про яку розпиналися найманці ПВК "Вагнера", закінчилася так і не встигнувши початися, а в мережі вже почали будувати припущення про те, до чого був весь цей цирк.

Так перший заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський зазначив, що навіть збройне повстання у росії виглядає дуже безглуздо.

Водночас за його словами, єдине, чого вдалося досягти росіянам, то знищити репутацію своєї країни.

Втім, журналістка Соня Кошкіна зазначила, що результати "заколоту" все ж таки будуть помітні.

Наприклад, блогер і полковник ЗСУ Анатолій Штефан запитав, чи простить російське міноборони збиття кількох гелікоптерів і літака. Зазначимо, що за даними російських каналів за день "вагнерівці" вбили 12 пілотів.

З іншого боку, блогер та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін зазначив, що все це могло бути затіяно задля проведення внутрішніх чисток у рф.

Водночас у мережі прозвучали і припущення про те, що в "заколоті" точку не поставлено, а продовження буде. Так, наприклад, блогер Денис Казанський поставив питання про те, що робити із заявою російського диктатора про удар у спину.

Таку ж думку схиляється і нардеп Олексій Гончаренко, який зазначив, що зараз влада сфокусована у двох руках, а в росії це не працює.

Разом з тим екснардеп Борислав Береза нагадав, що "громадянська війна" в росії закінчилася до того, як "кадировці" дісталися Ростова.

Як повідомлялося раніше, у Білорусі повідомили, що диктатор олександр лукашенко протягом цілого дня переконував ватажка найманців євгена пригожина зупинити свій похід на Москву. Сам пригожин інформацію про розмову з лукашенком не підтвердив, але повідомив, що підрозділи "Вагнера" повертаються до польових таборів.