"Все это только начало": что думают в Украине о походе ЧВК "Вагнера" на москву

Поход ЧВК "Вагнера" не впечатлил украинцев

"Гражданская война" в россии, о которой распинались наемники ЧВК "Вагнера", закончилась так и не успев начаться, а в сети уже начали строить предположения о том, к чему был весь этот цирк.

Так первый заместитель Херсонского областного совета Юрий Соболевский отметил, что даже вооруженное восстание в россии выглядит весьма нелепо.

Вместе с тем, по его словам, единственное, чего удалось достичь россиянам, так это уничтожить репутацию своей страны.

Впрочем, журналистка Соня Кошкина отметила, что результаты "мятежа" все же будут заметны.

К примеру, блогер и полковник ВСУ Анатолий Штефан задался вопросом, простит ли российское минобороны сбитие нескольких вертолетов и самолета. Стоит отметить, что по данным российских каналов за день "вагнеровцы" убили 12 пилотов.

С другой стороны, блогер и офицер армии Израиля Игаль Левин отметил, что всё это могло быть затеяно ради проведения внутренних чисток в россии.

Вместе с тем в сети прозвучали и предположения о том, что в "мятеже" точка не поставлена, а продолжение будет. Так, к примеру, блогер Денис Казанский задался вопросом о том, что делать с заявлением российского диктатора об ударе в спину.

К такому же мнению склоняется и нардеп Алексей Гончаренко, который отметил, что сейчас власть сфокусирована в двух руках, а в россии это не работает.

Вместе с тем, экс-нардеп Борислав Береза напомнил, что "гражданская война" в россии закончилась до того, как "кадыровцы" добрались до Ростова.

Как сообщалось ранее, в Беларуси сообщили, что диктатор александр лукашенко в течение целого дня убеждал главаря наемников евгения пригожина остановить свой поход на Москву. Сам пригожин информацию о разговоре с лукашенко не подтвердил, но сообщил, что подразделения "Вагнера" возвращаются в полевые лагеря.