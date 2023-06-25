Може бути причетний медведчук: Данілов про заколот пригожина

За словами секретаря РНБО, на заправках медведчука безкоштовно заправляли авто "вагнерівців"

На росії рано чи пізно мало би статися ГКЧП у вигляді заколоту пригожина чи будь-якої іншої особи, так як створена путіним держава дуже нестійка, і це було зрозуміло в Україні.

Такою думкою з Radio NV поділився секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Як показує життя, як показує наш досвід, на росії все закінчується так званим ГКЧП. Я хочу сказати, що пригожин не один, там є спільники, є помічники, вони знаходяться як на території москви, так і на інших територіях. Майте на увазі, що це початок кінця росії", — вважає Данілов.

Олексій Данілов звернув увагу на те, що чимало людей у Росії радо зустрічали вагнерівців, приносили їм їжу та воду. Однак не лише вони допомагали найманцям. Секретар РНБО відзначив, що Віктор Медведчук є власником кілька мереж АЗС. Там заколотники безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися.

"Ви знаєте, що зрадник нашого народу Медведчук є власником певних заправочних комплексів у росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Щоб ви розуміли, зараз заправляється вся техніка, яка йде пригожинська, вона безкоштовно заправляється на цих комплексах, які належать медведчуку, вітаються, харчуються і рухаються далі за тим планом, який у них зараз є", – відзначив Данілов.

На думку секретар РНБО, кум путіна медведчук сприяв пригожину та його заколоту. Водночас Данілов відзначив, що зараз стоїть інше питання – коли люди, які підтримують керівника вагнерівців, будуть робити це більш відкрито та активно і в якій формі це буде.

"Телеграф" писав, що після втручання в конфлікт між кремлем та пригожиним "посередника", самопроголошеного президента білорусі лукашенка, речник путіна песков заявив, що всі порушені кримінальні справи проти ватажка "вагнерівців" будуть закриті, а слідство припинять. А сам очільник заколотників відправиться у білорусь. Що він там робитиме – невідомо. Водночас вагнерівців, які брали участь у заколоті, обіцяють не переслідувати через "бойові заслуги" як учасників війни з Україною.