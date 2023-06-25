Переворот пригожина: в ході зіткнень загинули 15 російських військових та збито 6 гелікоптерів

Більшість загиблих – льотчики

У ході "повстання вагнерів" загинули кілька російських військових, які тепер не зможуть бомбити мирні міста та стріляти у беззахисних українців.

Про втрати в армії росії пише один із "зет-каналів".

"Сьогодні в ході конфлікту з чвк "вагнер" загинули 15 російських військових, значна частина яких — бойові льотчики. Найсерйознішою втратою виявився Іл-18, на його борту знаходилися не менше восьми осіб. Також над Воронезькою областю був збитий Ка-52 "Алігатор" "Екіпаж не вижив", — сказано в повідомленні російських фашистів.

Можна уявити, скільки довелося адміну каналу прибирати схвальні лайки українців та захоплені написи на кшталт "Яка сумна новина".

Проте путінцям варто вірити, адже факт падіння вертольота показали й українські блогери, зокрема ізраїльський військовий блогер Ігаль Левін.

Загалом за день "перевороту пригожина" російська армія втратила шість гелікоптерів та один пасажирський літак.

Зокрема, "вагнерівці" збили три вертольоти Мі-8 МТПР (радіоелектронної боротьби), один Мі-8, один Ка-52, один Мі-35 та один пасажирський літак Іл-18(22) (повітряний командний пункт).

Можливо, у цих цифрах є деяке перебільшення, але загалом слід визнати, що "вагнери" провели хорошу роботу з ліквідації військової техніки окупантів, і залишається сподіватися, що незабаром їм заманеться "повторити" свій бунт.

Якщо, звісно, вусатий "бульба-фюрер" не видасть їх російському диктатору.