"Феноменальний вибір пригожина": у Зеленського прокоментували завершення "громадянської війни" у росії

Ватажку ПВК "Вагнер" вдалося принизити російського диктатора

У суботу, 24 червня, весь світ дуже уважно спостерігав за поданням із "громадянською війною" в росії, під час якої ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин ледь не захопив Москву. Проте зрештою цього не сталося через втручання білоруського диктатора олександра лукашенка.

Нелогічність ситуації викликала багато запитань у тих, хто стежив за її розвитком. Зокрема, на це звернув увагу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у соцмережі Twitter.

"Феноменальний вибір пригожина... Ти майже обнулив путіна, взяв під контроль центральні органи влади, дійшов до Москви і раптом... здаєш назад", — написав він.

Подоляк зазначив, що ватажок "Вагнера" поговорив з "переговорником із сумнівною репутацією" і отримав через нього гарантії безпеки від людини, яка ще вранці віддала наказ про його ліквідацію.

При цьому радник голови ОПУ додав, що не сумнівається, що цей наказ буде виконано, оскільки путінська еліта в останні 24 години пережила багато страху.

Водночас Подоляк зазначив, що від цієї витівки є й користь.

"Пригожин принизив путіна/державу і показав, що монополії на насильство більше немає", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, біля путіна після завершення "заколоту" пригожина повідомили, що ватажку найманців дозволили піти до Білорусі разом зі своїми військами. Частина з них, хто не брав участі у повстанні, перейде під керівництво міноборони.