"Феноменальный выбор пригожина": у Зеленского прокомментировали завершение "гражданской войны" в россии

Главарю ЧВК "Вагнер" удалось унизить российского диктатора

В субботу, 24 июня, весь мир очень внимательно наблюдал за представлением с "гражданской войной" в россии, во время которой главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин едва не захватил Москву. Однако в конечном итоге этого не произошло якобы из-за вмешательства белорусского диктатора александра лукашенко.

Нелогичность ситуации вызвала много вопросов у тех, кто следил за ее развитием. В частности, на это обратил внимание советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в соцсети Twitter.

"Феноменальный выбор пригожина… Ты почти обнулил путина, взял под контроль центральные органы власти, дошел до Москвы и вдруг… сдаешь назад", — написал он.

Подоляк отметил, что главарь "Вагнера" поговорил с "переговорщиком с сомнительной репутацией" и получил через него гарантии безопасности от человека, который еще утром отдал приказ о его ликвидации.

При этом советник главы ОПУ добавил, что не сомневается в том, что этот приказ будет исполнен, так как путинская элита в последние 24 часа пережила много страха.

Вместе с тем, Подоляк отметил, что от этой выходки есть и польза.

"пригожин унизил путина/государство и показал, что монополии на насилие больше нет", — отметил он.

Как сообщалось ранее, у путина после завершения "мятежа" пригожина сообщили, что главарю наемников позволили уйти в Беларусь вместе со своими войсками. Часть из них, кто не принимал участия в восстании перейдет под руководство минобороны.