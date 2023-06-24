"Армія рф стала другою армією в росії": мережа переповнена жартами про заколот пригожина

Новина про похід "вагнерівців" на Москву не змогла пройти повз користувачів мережі

У суботу, 24 червня, головною новиною світових ЗМІ стала спроба найманців ПВК "Вагнера" усунути керівництво російського міноборони силовим шляхом, через що в мережі вже почали поширюватися заяви про "громадянську війну".

Хоча багато в чому ситуація залишається неясною, однак користувачі мережі вже обговорюють події та діляться мемами і жартами на цю тему.

Так деякі відзначили поступовий "прогрес" у негативному підвищенні боєздатності російської армії.

Інші ж уявили, як керівництво міноборони доповідало главі кремля про втрату Ростова та Воронежа.

Очевидно, що несолодко доводиться й середньостатистичному російському пропагандисту.

А деякі натякнули на зв’язок ватажка найманців групи "Вагнер" з Україною.

Відреагували на новини й на Заході. Так американський мільярдер Ілон Маск оприлюднив відомий мем про те, як сплять хлопці та дівчата.

Тим часом старший радник Конгресу США Пол Массаро, який відомий своєю безкомпромісною підтримкою України, побажав удачі обом сторонам протистояння.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту владимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців Євгена Пригожина російський президент назвав зрадником Росії.