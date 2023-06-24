"Армия рф стала второй армией в россии": сеть переполнена шутками о мятеже пригожина

Новость о походе "вагнеровцев" на Москву не смогла пройти мимо пользователей сети

В субботу, 24 июня, главной новостью мировых СМИ стала попытка наемников ЧВК "Вагнера" сместить руководство российского минобороны силовым путем из-за чего в сети уже начали распространяться заявления о "гражданской войне".

Хотя во многом ситуация остается неясной, однако пользователи сети уже вовсю обсуждают произошедшее и делятся мемами и шутками на эту тему.

Так некоторые отметили, постепенный "прогресс" в отрицательном повышении боеспособности российской армии.

Другие же представили, как руководство минобороны докладывало главе кремля о потере Ростова и Воронежа.

Очевидно, что несладко приходится и среднестатистическому российскому пропагандисту.

Ну а некоторые намекнули на связь главаря наемников группы "Вагнер" с Украиной.

Отреагировали на новости и на Западе. Так американский миллиардер Илон Маск обнародовал известный мем о том, как спят мальчики и девочки.

Тем временем старший советник Конгресса США Пол Массаро. который известен своей бескомпромиссной поддержкой Украины, пожелал удачи обеим сторонам противостояния.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пригожина российский президент назвал предателем россии.