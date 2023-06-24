Попкорн закупили? Украинские воины с интересом смотрят "сериал" о российском мятеже (видео)

На фронте с интересом наблюдают за событиями в россии

Украинские воины не только продвигаются на фронте, но и успевают следить за захватывающими событиями, происходящими в россии — военным переворотом во главе с лидером ЧВК "Вагнера" евгением пригожиным.

Забавное видео опубликовал командир подразделения аэроразведки ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в своем telegram-канале.

На кадрах он, поедая попкорн, смотрит видео о происходящем в россии — заявление пригожина о том, что "Вагнер" наведет порядок в рф и что минобороны сильно занижает данные о потерях россиян, вопли путина, что это — "удар в спину" и так далее.

"Мадьяр" сидит сзади машины и вокруг еще очень много попкорна — ожидается, что "сериал" будет долгим и захватывающим. Он живо реагирует на происходящее на экране, одобрительно кивая головой и местами выражая удивление. А в конце — призывает к тишине, прикладывая палец к губам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на события в россии реагируют в Украине и мире. Звучат разные версии происходящего: про гражданскую войну, военный переворот и даже постановочное противостояние.