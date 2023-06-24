Попкорн закупили? Українські воїни з цікавістю дивляться "серіал" про російський заколот (відео)

На фронті із цікавістю спостерігають за подіями у росії

Українські воїни не лише просуваються на фронті, а й встигають стежити за захоплюючими подіями, що відбуваються у росії — військовим переворотом на чолі з лідером ПВК "Вагнера" эвгеном пригожиним.

Кумедне відео опублікував командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") у своєму telegram-каналі.

На кадрах він, поїдаючи попкорн, дивиться відео про те, що відбувається в росії — заяву пригожина про те, що "Вагнер" наведе лад у рф і що міноборони сильно занижує дані про втрати росіян, крики путіна, що це — "удар у спину" і так далі.

"Мадяр" сидить ззаду машини і навколо ще дуже багато попкорну — очікується, що "серіал" буде довгим і захоплюючим. Він жваво реагує на те, що відбувається на екрані, схвально киваючи головою і подекуди дивуючися. А насамкінець — закликає до тиші, прикладаючи палець до губ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на події у росії реагують в Україні та світі. Звучать різні версії того, що відбувається: про громадянську війну, військовий переворот і навіть постановкове протистояння.