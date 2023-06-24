Окупанти втратили ініціативу на важливому напрямку та затихли під Бахмутом: свіжі карти боїв

23 червня росіяни не проводили наземних атак у районі Бахмута

Триває 486-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, минулої доби українські війська розвивали контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту — на заході Запорізької області та на її кордоні з Донецькою областю. Росіяни втратили ініціативу у наступі на Куп’янському напрямку.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Генштаб України повідомив, що українські сили досягли успіхів у західній частині Запоріжжя на південь від Оріхова на лінії Новоданилівка — Роботино та на південний схід від Оріхова на лінії Мала Токмачка — Новофедорівка. Ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, тривають важкі бої. Протягом доби сталося понад 27 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Окупанти атакували в районі Куп’янська. Генштаб України повідомив, що вони провели невдалі наступальні дії біля Сіньківки. Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що на Куп’янському напрямку було два бої і що росіяни втратили ініціативу в цьому районі.

Луганська та Харківська області

Тривали бойові дії на південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки.

Донецька область

23 червня російські сили не проводили підтверджених наземних атак у районі Бахмута. Сергій Череватий повідомив, що бойових дій на Бахмутському напрямі не було, сторони обмінювалися контрбатарейним вогнем.

Бахмутський напрямок

Супутникові знімки, опубліковані 22 червня, показують, що окупанти з 18 травня збудували нові укріплення біля Семигір’я (16 км від Бахмута).

Донецька область

23 червня російські та українські війська продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що росіяни вели безуспішні наступи у Авдіївки, Північного, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

23 червня російські та українські війська продовжували наземні атаки на кордоні західної Донецької та східної Запорізької областей. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися повернути втрачені позиції біля Макарівки Донецької області.

23 червня українські війська розвивали контрнаступ на заході Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, українська армія досягла часткового успіху на рубежах Новоданилівка — Роботино та Мала Токмачка — Новофедорівка.

Запорізька область

Український Генштаб також заявив, що росіяни розгорнули резерви в Оріхівському районі для оборони від наступу українських військ.

Українські війська продовжували завдавати ударів по російських тилових районах на півдні України. Російські джерела стверджували, що українці вдарили чотирма ракетами Storm Shadow по району концентрації окупантів, як повідомляється, на базі Росгвардії у Генічеську Херсонської області.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", у Міноборони України відреагували на статтю CNN про те, що перший етап контрнаступу ВСУ "не виправдав очікувань" Заходу, заявивши, що операція йде за планом, а робити висновки зараз – некоректно.