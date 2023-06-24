Війна — день 486: контрнаступ ЗСУ просувається, тоді як в росії "військовий переворот"

Оперативно про головні події на фронті 24 червня

Україна продовжує стримувати повномасштабну агресію росії вже протягом 486 днів. Збройні сили України повільно, але впевнено продовжують вести контрнаступ та стримувати російських окупантів. Однак тепер у росіян з’явилися і нові проблеми, — "військовий переворот", який розпочав голова ПВК "Вагнер" євген пригожин.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 червня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У низці відділів поліції Ростовської області оголошено план "Крепость", особовий склад приведений у повну бойову готовність, є наказ посилити пости на кордоні з Україною, — пишуть росЗМІ. У центрі Ростова помічена військова техніка.

Про те, що відбувалося 21 червня, читайте у матеріалі: Війна — день 483: ЗСУ продовжують розвивати наступ, незважаючи на запеклий опір окупантів

Як були справи 22 червня, дивіться за посиланням: Війна — день 484: важкі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні

З даними за 23 червня можна ознайомитись у трансляції: Війна – день 485: продовження контрнаступу України та загроза теракту на ЗАЕС