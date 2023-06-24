Російська верхівка відлітає з москви, літак путіна зник з радарів: подробиці

путін та інші представники російської "еліти" залишили москву

У росії на тлі просування найманців ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина, що збунтувалися, у бік москви, столицю рф залишають літаки керівництва країни, включаючи російського диктатора володимира путіна.

Так, згідно з даними онлайн-сервісу Флайтрадар24 (Flightradar24), з москви у бік Санкт-Петербурга вилетів літак президента росії, що належить спеціальному льотному загону "Росія", який використовує путін. Однак інтерес викликає навіть не втеча путіна зі столиці росії, а те, що цей борт зник з радарів під час польоту з Внуково у бік Санкт-Петербурга.

Однією з причин такого зникнення є можливе відключення транспондера ("літаковий радіолокаційний відповідач"). Також літак може зникнути з радарів у разі його падіння.

Крім путіна москву залишають і інші представники російської "еліти". Так, до Санкт-Петербурга також попрямував літак прем’єр-міністра країни михайла мішустіна і багато інших бізнес-джетів:

Також повідомляється, що віцепрем'єр росії деніс мантуров і зовсім залишив країну.

Як повідомлялося, бойовики ПВК "Вагнера" захоплюють російські міста і станом на ранок 24 червня під їхнім контролем перебувають Воронеж та Ростов. Станом на 15:30 є дані, що їхні підрозділи вже перебувають у Липецькій області і дістатися Москви вони можуть надвечір.