Российская верхушка улетает из москвы, самолет путина исчез с радаров: подробности

путин и другие представители российской "элиты" покинули москву

В россии на фоне продвижения взбунтовавшихся наемников ЧВК "Вагнера" евгения пригожина в сторону москвы, столицу рф покидают самолеты руководства страны, включая российского диктатора владимира путина.

Так, согласно данным онлайн-сервиса Флайтрадар24 (Flightradar24), из москвы в сторону Санкт-Петербурга вылетел самолет президента рф, принадлежащий специальному летному отряду "Россия", который использует путин. Однако интерес вызывает даже не бегство путина из столицы россии, а то, что данный борт исчез с радаров во время полета из Внуково в сторону Санкт-Петербурга.

Одной из причин такого исчезновения является возможное отключение транспондера ("самолётный радиолокационный ответчик"). Также самолет может исчезнуть с радаров в случае его падения.

Кроме путина москву покидают и другие представители российской "элиты". Так, в Санкт-Петербург также направился самолет премьер-министра страны михаила мишустина и несколько других бизнес-джетов:

Также сообщается, что вице-премьер рф денис мантуров и вовсе покинул страну.

Как сообщалось, боевики ЧВК "Вагнера" захватывают российские города и по состоянию на утро 24 июня под их контролем находятся Воронеж и Ростов. По состоянию на 15:30 есть данные, что их подразделения уже находятся в Липецкой области и добраться до москвы они могут к вечеру.