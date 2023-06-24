Громадянська війна в росії: реакція перших осіб України, США та Європи

Те, що відбувається в росії, може бути початком кінця, вважає світова спільнота

В Україні та світі уважно спостерігають за ситуацією, яка розгортається у росії. Звучать різні версії того, що відбувається: про громадянську війну, військовий переворот і навіть постановочне протистояння.

"Телеграф" зібрав реакцію перших осіб України та світу на події у росії. Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" євгеній пригожин разом із 25 тисячами найманців уже зайшов у Ростов та Воронеж, де взяв під контроль військові об’єкти, та рухається в напрямку Москви.

Український президент Володимир Зеленський вважає, що слабкість росії очевидна. Через "дурість правління" в країні почався справжній хаос, який не приховаєш уже жодною пропагандою та брехнею. І чим довше російська армія перебуватиме в Україні, тим більше хаосу та проблем буде в окупантів.

"Кожен, хто обирає шлях зла, руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – і не може утримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Принижує людей і кидає на війну сотні тисяч – щоб нарешті забарикадуватися в Московській області від тих, кого сам озброїв. росія довго маскувала пропагандою своєї слабкості і дурості свого правління, а тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не приховаєш, і все це одна людина, яка знову і знову лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатний", — заявив український президент.

Глава ГУР МО України Кирило Буданов вважає, що військовий заколот — це не гра на публіку, а реальне протистояння євгена пригожина і голови Міноборони орф сергія шойгу.

"Знаєте, я ніяк не назву це грою на публіку. І навіть фейк — це зовсім не точно. Конфлікт цей цілком реальний, і вони його, в принципі, не приховують. Ось чому це так ріже око? Тому що пригожин, подобається він, чи ні, каже переважно правду. Міноборони більшою мірою говорить неправду", — заявив головний український розвідник.

Секретар РНБО Олексій Данілов також відреагував на переміщення воєнних дій на територію росії. За його словами, руйнація росії у сьогоднішньому вигляді — це одна з цілей України для безпечного існування надалі. І цей процес уже запущено.

"Українська формула стійкого миру передбачає вихід на межі 1991 року і запуск процесів саморуйнування росії. Як війна почалася, так вона і закінчиться — усередині рф", — написав Олексій Данілов у соцмережі.

Радник голови ОП Михайло Подоляк взагалі вважає, що наступні 48 годин для росії стануть вирішальними. Є кілька сценаріїв подальшого розвитку подій.

"Найближчі 48 годин визначать новий статус росії. Або повноцінна Громадянська війна, або договірний транзит влади, або Тимчасовий перепочинок перед наступним етапом падіння путінського режиму. Всі потенційні гравці зараз визначаються, на чиєму вони боці. Поки що в росії панує приголомшливе "елітне" мовчання ", — сказав він.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що настав момент, коли зі злом має бути покінчено.

"Ті, хто казав, що росія надто сильна, щоб програти: дивіться зараз. Час відмовитися від фальшивого нейтралітету та страху ескалації; дати Україні всю необхідну зброю; забудьте про дружбу чи бізнес з Росією. Час покласти край злу, яке всі зневажали, але боялося розірвати", — написав він в Twittеr.

У Міноборони України красномовно відреагували на те, що відбувається. На своїй офіційній сторінці у соцмережі відомство повідомило, що спостерігає за ситуацією, а пізніше додали, що "Кремлівська змія їсть власний хвіст". Коментарів від інших офіційних осіб, зокрема Головкому Валерія Залужного, голови Міноборони України Олексія Рєзнікова та його заступника Ганни Маляр до цього часу немає.

Реакція миру

Президента США Джо Байдена вже повідомили про те, що відбувається в росії, передає CNN. Увага американців зосереджена на заявах, які роблять герасимов, шойгу, пригожин та інші учасники конфлікту.

"Ми слідкуємо за ситуацією і консультуватимемося з союзниками та партнерами щодо цих подій", — сказав представник Білого дому Адам Ходж.

А колишній керівник операцій ЦРУ у Росії Стів Холл заявив, що дії євгенія пригожина та його найманців справді схожі на справжній переворот.

"Кремль найбільше турбує ця обіцянка: "Ми всі підемо на марш. Ці 25 тисяч хлопців – до Москви". Це дуже схоже на путч, на переворот", — цитує його видання Telegraph.

Президент Євроради Шарль Мішель у своєму Твіттері повідомив, що ЄС уважно стежить за подіями у росії. Країни G7 та Європейські лідери тримають зв’язок.

"Уважно стежимо за розвитком ситуації в росії. На зв’язку з європейськими лідерами та G7-партнерами. Це очевидно внутрішня проблема росії. Наша підтримка України та Володимира Зеленського непохитна", — написав він.

Президент Польщі Анджей Дуда на тлі військового заколоту в росії наказав привести армію до режиму підвищеної бойової готовності, пише місцеві ЗМІ. У своєму Твіттер-акаунті він написав, що східний кордон країни, що межує з Калінінградом, під посиленим наглядом.

"У зв’язку з ситуацією в росії сьогодні вранці ми провели консультації з прем’єр-міністром і міністерством національної оборони, а також із союзниками. Хід подій на нашому східному кордоні перебуває під постійним наглядом", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту владимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців євгена пригожина російський президент назвав зрадником росії.