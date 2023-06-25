Переворот пригожина: в ходе столкновений погибли 15 российских военных и сбито 6 вертолетов

Большинство погибших – летчики

В ходе "восстания вагнеров" погибли несколько российских военных, которые теперь не смогут бомбить мирные города и стрелять в беззащитных украинцев.

О потерях в армии рф пишет один из "зет-каналов".

"Сегодня в ходе конфликта с чвк "вагнер" погибли 15 русских военных, значительная часть которых — боевые летчики. Самой серьезной потерей оказался Ил-18, на его борту находились не менее восьми человек. Также над Воронежской областью был сбит Ка-52 "Аллигатор", экипаж не выжил", — сказано в сообщении русских фашистов.

Можно представить, сколько пришлось админу канала убирать одобрительные лайки украинцев и восторженные надписи типа "Какая печальная новость".

Тем не менее, путинцам стоит верить, ведь факт падения вертолета показали и украинские блогеры, в том числе израильский военный блогер Игаль Левин.

В целом за день "переворота пригожина" российская армия потеряла шесть вертолетов и один пассажирский самолет.

В частности, "вагнеровцы" сбили три вертолета Ми-8 МТПР (радиоэлектронной борьбы), один Ми-8, один Ка-52, один Ми-35 и один пассажирский самолет Ил-18(22) (воздушный командный пункт).

Возможно, в этих цифрах есть некоторое преувеличение, но в целом следует признать, что "вагнеры" провели хорошую работу по ликвидации военной техники оккупантов, и остается надеяться, что вскоре им захочется "повторить" свой бунт.

Если, конечно, усатый "бульба-фюрер" не выдаст их российскому диктатору.