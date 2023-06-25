Может быть причастен медведчук: Данилов о мятеже пригожина

По словам секретаря СНБО, на заправках медведчука бесплатно заправляли авто "вагнеровцев"

На россии рано или поздно должно было произойти ГКЧП в виде мятежа пригожина или любого другого человека, так как созданное путиным государство очень неустойчиво, и это было понятно в Украине.

Таким мнением с Radio NV поделился секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Как показывает жизнь и как показывает наш опыт, на россии все заканчивается так называемым ГКЧП. Я хочу сказать, что пригожин не один, там есть сообщники, есть помощники, они находятся как на территории москвы, так и на других территориях. Имейте в виду., что это начало конца россии", – считает Данилов.

Также он обратил внимание на то, что многие в России с радостью встречали "вагнеровцев", приносили им пищу и воду. Однако не только они помогали наемникам. Секретарь СНБО отметил, что виктор медведчук является владельцем нескольких сетей АЗС. Там мятежники бесплатно заправлялись горючим и питались.

"Вы знаете, что предатель нашего народа Медведчук является владельцем определенных заправочных комплексов в россии. Они же сразу имели параллельный бизнес. Чтобы вы понимали, на заправках заправляется вся идущая пригожинская техника, она бесплатно заправляется на этих комплексах, принадлежащих Медведчуку, здороваются. Там они питаются и двигаются дальше по тому плану, который у них сейчас есть", – отметил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, кум путина медведчук способствовал пригожину и его мятежу. В то же время Данилов отметил, что сейчас стоит другой вопрос – когда люди, поддерживающие руководителя вагнеровцев, будут делать это открыто и активно, и в какой форме это будет.

"Телеграф" писал, что после вмешательства в конфликт между кремлем и пригожиным "посредника", самопровозглашенного президента Беларуси лукашенко, спикера путина песков заявил, что все возбужденные уголовные дела против главаря "вагнеровцев" будут закрыты, а следствие прекратят. А сам руководитель мятежников отправится в Беларусь. Что он там будет делать – неизвестно. В то же время вагнеровцев, участвовавших в мятеже, обещают не преследовать из-за "боевых заслуг" как участников войны с Украиной.