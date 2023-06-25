Хитрый план пригожина: на западе раскрыли детали подготовки мятежа в россии

евгений пригожин давно планирован устроить перевтрот в росии

В американской разведке считают, что глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин в течение долгого времени планировал бросить серьезный вызов российскому военному руководству. Однако конечная цель его действий осталась непонятной.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники.

Как сообщили два собеседника издания, в начале текущей недели сотрудники разведки проинформировали лидеров Конгресса, известных как "Банда восьми", что "вагнеровцы" перемещаются и накапливают технику вблизи рф.

Американской и западных разведках четко видели признаки того, что главный "вагнеровец" ведет подготовку к таким действиям, в том числе и путем накопления оружия и боеприпасов.

Также один из источников заявил, что истерические заявления пригожина об острой нехватке боеприпасов были преднамеренным обманом. То есть, таким образом он готовил почву для потенциального военного вызова российскому руководству.

В то же время аналитики Института изучения войны считают, что действия пригожина показали слабость российских силовых структуры, а также это продемонстрировало неспособность диктатора владимира путина использовать силы для отражения угрозы внутри страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что думают украинцы о "гражданской войне" в россии, которая закончилась, не успев полноценно начаться.