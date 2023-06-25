"путин такое не прощает": на Западе назвали сроки и место возможной ликвидации пригожина

путин уже никогда не простит главаря ЧВК

Внезапной остановкой своего мятежа евгений пригожин подписал себе смертный приговор. Его уничтожение возможно уже не за горами.

Такое мнение высказывают эксперты CNN.

На Западе считают, что путин уже никогда не простит главаря ЧВК, и на нем уже навсегда останется клеймо "предателя".

"путин не прощает предателей. Даже если путин скажет: "Пригожин, иди в Беларусь", он все равно предатель, и я думаю, что путин этого никогда не простит", — сказала Джилл Догерти, бывший глава московского бюро CNN и давний эксперт по россии.

По её мнению, убийство пригожина может случиться уже совсем скоро.

"Возможно, мы увидим, как пригожина убьют в Беларуси", — сказала Догерти, добавляя, "но это сложная дилемма для Москвы, потому что, пока у пригожина есть какая-то поддержка, он представляет угрозу, где бы он ни находился".

Напомним, что "Телеграф" пристально следил за недогоспереворотом в россии, а посмотреть все его подробности вы можете, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что после завершения "гражданской войны" в россии главарю ЧВК "Вагнер" евгению пригожину разрешили вывести свои войска в Беларусь.