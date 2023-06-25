"Он бы уже давно "героически погиб": мольфар рассказал о судьбе пригожина

По словам Макса Гордеева, история противостояние с "поваром путина" — всего лишь картинка

Если бы евгений пригожин, главарь ЧВК "Вагнера", боевики которой 24 июня хотели устроить переворот в рф, действительно был помехой для кровавого тирана, президента россии владимира путина, его уже давно бы устранили.

Об этом известный мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире "Ранку у Великому Місті" на телеканале "Факти". Согласно его словам, российские ТВ освещают историю противостояния пригожина и министерства обороны рф, но в действительности эта история тщательно разработана и организована.

"Если бы пригожин действительно мешал путину, он бы уже "героически погиб" на полях Украины", — заявил Гордеев.

Мольфар уверен в том, что такая картинка на росТВ создана с целью убедить украинцев, что в россии все плохо, чтобы мы расслабились и не обращали внимания на реальные проблемы: "Вся информационная политика в россии — продуманная. Никто ничего не делает без путина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что думают украинцы о "гражданской войне" в россии, которая закончилась, не успев полноценно начаться.