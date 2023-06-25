"Він би вже давно "героїчно загинув": мольфар розповів про долю пригожина

За словами Макса Гордєєва, історія протистояння з "кухарем путіна" — лише картинка

Якби євген пригожин, ватажок ПВК "Вагнера", бойовики якої 24 червня хотіли влаштувати переворот у рф, справді був перешкодою для кривавого тирана, президента росії володимира путіна, його вже давно б усунули.

Про це відомий мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі "Ранку у Великому Місті" на телеканалі "Факти". За його словами, російські ТБ висвітлюють історію протистояння пригожина та міністерства оборони рф, але насправді ця історія ретельно розроблена та організована.

"Якби пригожин справді заважав путіну, він би вже "героїчно загинув" на полях України", — заявив Гордєєв.

Мольфар впевнений у тому, що така картинка на росТБ створена з метою переконати українців, що в росії все погано, щоб ми розслабилися і не звертали уваги на реальні проблеми: "Уся інформаційна політика в росії — продумана. Ніхто нічого не робить без путіна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що думають українці про "громадянську війну" в росії, яка закінчилася, не встигнувши повноцінно розпочатися.