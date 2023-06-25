пригожин уехал, а россия осталась: без дорог, авиации, нефтебазы, но с кадыровцами (видео, фото)

путинцы расхлебывают последствия недогоспереворота

Несмотря на то, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин внезапно "завернул" свой недогоспереворот, его последствия россия расхлебывает по сей день.

"Телеграф" рассказывает о том, как живет страна-террорист после неудавшегося мятежа.

25 июня в москву вернулся самолет с ядерной кнопкой, который сбежал в Петербург, потихоньку снимается ограничение движения со всех автодорог, но кадыровцы, не успевшие на гражданскую войну, с грозным видом продолжают что-то от кого-то защищать.

Возобновляется также и автобусное движение по всем направлениям, а в это время вагнеровцы покидают захваченные города.

Правда не из всех мест наемники также охотно уезжают. Так, например, по данным в сети, целый ряд военных аэродромов до сих пор остается под их контролем.

Прим этом, даже там откуда прогнали вагнеровцев за ними остаются сплошные руины. В частности, воронежская нефтебаза, взорванная еще днем 24 июня, продолжала гореть всю ночь, а вместе с ней горели и 5 тысяч кубометров авиационного керосина.

Дороги в Ростове, к слову, террористы также "забрали с собой". Гусеницам от танков было повреждено более 10000 квадратных метров дороги. Теперь их придется переделывать.

Не вернуть уже и российскую авиацию, которая была сбита в результате мятежа. Так, например, только в одном ИЛ-22 находилось десять членов экипажа, а их уничтожили "по-приколу" — просто потому что "сбивалось". Это уже подтвердил и сам пригожин.

"Дурак пвошник все взлетающее сбивал", — сказал он.

Напомним, что самому пригожину после неудавшегося госпереворота на Западе уже пророчат незавидную и недолгую судьбу.

Ранее мы писали о том, почему пригожин сдал назад в своём мятеже.