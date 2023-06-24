В разы больше, чем у ЧВК "Вагнера": сколько техники потеряла армия рф с начала мятежа

Российская армия уже потеряла три вертолета и самолет в боях с ЧВК "Вагнера"

Аналитики подтвердили информацию о том, что наемники ЧВК "Вагнера" успешно ликвидируют военную технику российской армии во время мятежа в рф.

Эксперты OSINT-проекта Oryx подсчитали, сколько техники армии рф уничтожили "вагнеровцы" с минувшей ночи.

Специалисты уточняют, что во время военного переворота российская армия потеряла больше техники, чем наемники из ЧВК.

Потери российской армии в технике с ночи 23 июня:

самолет Ил-22

два вертолета, предназначенных для радиоэлектронной борьбы

один вертолет Ми-35

боевую машину "Тигр" (поврежден)

военный КамАЗ (поврежден)

В то же время "вагнеровцы", по подсчетом экспертов, в боях с российской армией потеряли только один УАЗ.

Отметим, что по указанию диктатора владимира путина регулярные войска рф начали наносить удары по местам передвижения боевиков ЧВК "Вагнера". Во время одного из таких ударов снаряд попал по авто с мирными гражданами, два человека погибли.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "вагнеровцы" могут иметь планы по захвату хранилищ с ядерным оружием на российской земле.