У рази більше, ніж у ПВК "Вагнера": скільки техніки втратила армія росії з початку заколоту
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Російська армія вже втратила три вертольоти і літак у боях з ПВК "Вагнера"
Аналітики підтвердили інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнера" успішно ліквідують військову техніку російської армії під час заколоту в росії.
Експерти OSINT-проекту Oryx підрахували, скільки саме техніки рф знищили "вагнерівці" з минулої ночі.
Фахівці уточнюють, що під час воєнного перевороту російська армія втратила більше техніки, ніж найманці з ПВК.
Втрати російської армії у техніці з ночі 23 червня:
- літак Іл-22
- два вертольоти, призначені для радіоелектронної боротьби
- один вертоліт Мі-35
- бойову машину "Тигр" (пошкоджено)
- військовий КамАЗ (пошкоджений)
Водночас "вагнерівці", за підрахунком експертів, у боях із російською армією втратили лише один УАЗ.
Зазначимо, що за вказівкою диктатора володимира путіна регулярні війська росії почали завдавати ударів по місцях пересування бойовиків ПВК "Вагнера". Під час одного з таких ударів снаряд влучив авто з мирними громадянами, двоє людей загинули.
Раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівці" можуть мати плани щодо захоплення сховищ з ядерною зброєю на російській землі.