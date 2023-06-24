У рази більше, ніж у ПВК "Вагнера": скільки техніки втратила армія росії з початку заколоту

Російська армія вже втратила три вертольоти і літак у боях з ПВК "Вагнера"

Аналітики підтвердили інформацію про те, що найманці ПВК "Вагнера" успішно ліквідують військову техніку російської армії під час заколоту в росії.

Експерти OSINT-проекту Oryx підрахували, скільки саме техніки рф знищили "вагнерівці" з минулої ночі.

Фахівці уточнюють, що під час воєнного перевороту російська армія втратила більше техніки, ніж найманці з ПВК.

Втрати російської армії у техніці з ночі 23 червня:

літак Іл-22

два вертольоти, призначені для радіоелектронної боротьби

один вертоліт Мі-35

бойову машину "Тигр" (пошкоджено)

військовий КамАЗ (пошкоджений)

Водночас "вагнерівці", за підрахунком експертів, у боях із російською армією втратили лише один УАЗ.

Зазначимо, що за вказівкою диктатора володимира путіна регулярні війська росії почали завдавати ударів по місцях пересування бойовиків ПВК "Вагнера". Під час одного з таких ударів снаряд влучив авто з мирними громадянами, двоє людей загинули.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівці" можуть мати плани щодо захоплення сховищ з ядерною зброєю на російській землі.