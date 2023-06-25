"Его цель была достаточно меркантильной": почему пригожин сдал назад в своём мятеже

Хотя пригожин много говорил о якобы справедливости, которой он так хочет, но на деле он просто защищал свои интересы и своих наемников

Глава российской частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин буквально стер свою репутацию и плюнул на идею справедливости, с которой он и его наемники шли на москву, прекратив свой мятеж и развернув колонны на былые позиции.

Об этом сообщает оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский, пишет 24 канал.

По его словам, свой поход на москву пригожин называл "маршем справедливости". Однако по факту, он защищал свои бизнес-интересы. Он быстро дал заднюю, когда ему пообещали, что "Вагнера" не расформируют.

"То есть, когда вчера говорил о справедливости для всех россиян – врал. Его цель была достаточно меркантильной: защитить ЧВК, бизнес и ничего больше. Еще один человек показал россиянам, что плевать на справедливость. Это уничтожение его репутации. Он ее стер", – сказал оппозиционный журналист.

Своими действиями евгений пригожин показал и доказал, что в россии по-прежнему не существует справедливости.

"Все, кто поверил в пригожина и защиту справедливости, – об них вытерли ноги. пригожин такой же, как и путин, ничем не отличается. Такой пригожин путина устраивает, подходит для его команды. У него есть шансы там быть без последствий для себя", – добавил Олевский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Западе раскрыли планы евгения пригожина и рассказали, в какой детали он постоянно обманывал.