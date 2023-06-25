"Його мета була досить меркантильною": чому пригожин здав назад у своєму заколоті

Хоча пригожин багато говорив про нібито справедливість, якої він так хоче, але насправді він просто захищав свої інтереси та своїх найманців

Глава російської приватної військової компанії "Вагнера" євген пригожин буквально стер свою репутацію і плюнув на ідею справедливості, з якою він і його найманці йшли на москву, припинивши свій заколот і розгорнувши колони на колишні позиції.

Про це повідомляє опозиційний журналіст, редактор видання The Insider Тимур Олевський, пише 24 канал.

За його словами, свій похід на москву пригожин називав "маршем справедливості". Проте за фактом він захищав свої бізнес-інтереси. Він швидко дав задню, коли йому пообіцяли, що "Вагнера" не розформують.

"Тобто коли вчора говорив про справедливість для всіх росіян — брехав. Його мета була досить меркантильною: захистити ПВК, бізнес і нічого більше. Ще одна людина показала росіянам, що начхати на справедливість. Це знищення його репутації. Він її стер", – сказав опозиційний журналіст.

Своїми діями євген пригожин показав і довів, що в росії, як і раніше, не існує справедливості.

"Всі, хто повірив у пригожина та захист справедливості, – про них витерли ноги. пригожин такий самий, як і путін, нічим не відрізняється. Такий пригожин путіна влаштовує, підходить для його команди. У нього є шанси там бути без наслідків для себе", – додав Олевський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Заході розкрили плани євгенія пригожина та розповіли, в якій деталі він постійно обманював.