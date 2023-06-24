В россии бунтуют зеки: силовики отрицают, но есть доказательства (аудиозапись)

Российскому тюремному контингенту весьма нравится евгений пригожин

На фоне вооруженного мятежа наемников ЧВК "Вагнер" в россии начались беспорядки в некоторых тюрьмах. Так, отдельные российские источники сообщают, что первые бунты уже зафиксированы в московских СИЗО №5 ("Водник") и №2 (знаменитая "Бутырка"). Также есть информация об ограничении телевидения и радио в колониях Владимирской области — в одной из них отбывает наказание оппозиционный политик Алексей Навальный.

Данные о беспорядках сообщают Telegram-каналы SOTA, "ВЧК-ОГПУ" и Avtozak LIVE. Также информацию подтверждает организация "Сидящая Русь", которая опекается российскими заключенными.

При этом в московском управлении федеральной службе исполнения наказаний рф (ФСИН) опровергают заявления о бунтах.

"У нас все спокойно. Информация, которая распространяется в телеграм-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности", – заявляют представители службы.

При этом в сети уже распространяется аудиозапись, на которой, как утверждается, слышно поведение осужденных из "Водника".

Как известно, в рядах ЧВК "Вагнер" находится весьма много бывших заключенных. "Телеграф" уже сообщал, что даже так называемые штурмовики из рот "Z", которые воюют в Украине, поддержали действия пригожина и заявили о готовности подключиться к его действиям.

Тем временем украинские военнослужащие с интересом наблюдают за происходящим и готовятся к любому исходу ситуации в рф.