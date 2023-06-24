У росії бунтують зеки: силовики заперечують, але є докази (аудіозапис)

Російському тюремному контингенту дуже подобається євгеній пригожин

На тлі збройного заколоту найманців ПВК "Вагнер" у росії почалися заворушення у деяких в’язницях. Так, окремі російські джерела повідомляють, що перші бунти вже зафіксовані в московських СІЗО №5 ("Водник") та №2 (знаменита "Бутирка"). Також є інформація про обмеження телебачення та радіо у колоніях Володимирської області – в одній із них відбуває покарання опозиційний політик Олексій Навальний.

Дані про заворушення повідомляють Telegram-канали SOTA, "ВЧК-ОГПУ" та Avtozak LIVE. Також інформацію підтверджує організація "Сидяча Русь", яка опікується російськими в’язнями.

При цьому в московському управлінні федеральної служби виконання покарань росії (ФСВП) спростовують заяви про бунти.

"У нас все спокійно. Інформація, яка поширюється у телеграм-каналах та засобах масової інформації, не відповідає дійсності", – заявляють представники служби.

При цьому в мережі вже поширюється аудіозапис, на якому, як стверджується, чутно поведінку засуджених із "Водника".

Як відомо, у лавах ПВК "Вагнер" перебуває дуже багато колишніх в’язнів. "Телеграф" вже повідомляв, що навіть так звані штурмовики з рот "Z", що воюють в Україні, підтримали дії пригожина та заявили про готовність підключитися до його дій.

Тим часом українські військовослужбовці з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається, і готуються до будь-якого результату ситуації в росії.